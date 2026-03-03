Ranking Apple en Estados Unidos: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Risk It All

Bruno Mars

Risk It All de Bruno Mars es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Choosin' Texas

Ella Langley

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Ella Langley. Quizás por esto es que Choosin' Texas debuta en el ranking directamente en el segundo puesto.

3. I Just Might

Bruno Mars

Lo más nuevo de Bruno Mars, I Just Might, entra directamente al tercer puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. E85

Don Toliver

El sencillo más reciente de Don Toliver ya se vislumbra como un nuevo clásico. E85 entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. DtMF

Bad Bunny

DtMF se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. Man I Need

Olivia Dean

Man I Need de Olivia Dean se mantiene en sexto lugar.

7. Be Her

Ella Langley

Be Her, interpretado por Ella Langley, continúa en el séptimo lugar de la lista.

8. Stateside (with Zara Larsson)

PinkPantheress

Cosechar éxitos es sinónimo de PinkPantheress. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Stateside (with Zara Larsson), debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

El hit de Bad Bunny se encuentra en noveno lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 8.

10. Be By You

Luke Combs

El nuevo éxito de Luke Combs sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, tras subir del 12 en el que se encontraba ayer.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.