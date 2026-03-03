Perú: cotización de apertura del euro hoy 3 de marzo de EUR a PEN

Tras la apertura bursátil el euro se negocia al inicio de operaciones a 3,90 soles en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,45% con respecto a la cifra de la jornada previa, cuando finalizó con 3,92 soles, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro anota una disminución 1,51%, de modo que en términos interanuales aún acumula una disminución del 4,7%.

En relación a días pasados, acumula tres jornadas consecutivas en números rojos. La cifra de la volatilidad presenta un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, así que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.