México: cotización de apertura del euro hoy 3 de marzo de EUR a MXN

El euro se negocia al inicio del día a 20,33 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,18% con respecto al dato de la sesión previa, cuando se situó en 20,36 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca un incremento 0,49%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene un descenso del 8,72%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, encadena dos fechas seguidas en cifras negativas. La volatilidad referente a estos siete días presenta un balance visiblemente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.