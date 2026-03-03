Índice PSI 20 inicia operaciones con números positivos este 3 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el PSI 20, que empieza la sesión del martes 3 de marzo con fuertes descensos del 2,66%, hasta los 9.026,12 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con jornadas anteriores, el índice bursátil encadena dos fechas seguidas de bajada.

Si consideramos los datos de la última semana, el PSI 20 marca una bajada 2,62%; pero en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 34,91%. El PSI 20 se sitúa un 2,9% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 7,45% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (8.400,46 puntos).