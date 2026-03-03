Índice BIST 100 este 3 de marzo: pierde 0,32% durante la apertura de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el BIST 100, que inaugura la sesión del martes 3 de marzo con leves descensos del 0,32%, hasta los 13.303,85 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas anteriores, el índice bursátil acumula tres jornadas sucesivas cayendo.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 anota un descenso 5,32%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene una subida del 34,41%. El BIST 100 se sitúa un 7,22% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 18,14% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).