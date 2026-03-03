El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 3 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Nikkei 225, que terminó la sesión bursátil del martes 3 de marzo con fuertes descensos del 3,05%, hasta los 56.285,03 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 57.890,76 puntos y un mínimo de 56.172,35 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,97%.

Con respecto a los últimos siete días, el Nikkei 225 anota una bajada 1,81%; por contra en el último año aún acumula una subida del 43,71%. El Nikkei 225 se sitúa un 4,36% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 10,11% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).