Noticias

El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 3 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Nikkei 225, que terminó la sesión bursátil del martes 3 de marzo con fuertes descensos del 3,05%, hasta los 56.285,03 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 57.890,76 puntos y un mínimo de 56.172,35 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,97%.

Con respecto a los últimos siete días, el Nikkei 225 anota una bajada 1,81%; por contra en el último año aún acumula una subida del 43,71%. El Nikkei 225 se sitúa un 4,36% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 10,11% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Japón

Últimas Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Córdoba?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

El principal índice surcoreano este 3 de marzo: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 7,24%

Cierre de operaciones KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal índice surcoreano este

Clima en La Plata: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en La Plata: cuál

Clima en Rosario: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Rosario: cuál será

Pronóstico del clima en Mendoza este martes: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Mendoza