El mercado de Hong Kong abre la jornada con tendencia en terreno negativo este 3 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la sesión de mercado del martes 3 de marzo con notables caídas del 2,09%, hasta los 26.073,79 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas pasadas, el índice bursátil cambia el sentido del dato anterior, en el que se anotó una subida del 1,44%, sin lograr establecer una clara tendencia.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) acumula una bajada del 3,72%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 6,77% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos)