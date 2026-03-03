Noticias

El mercado de Hong Kong abre la jornada con tendencia en terreno negativo este 3 de marzo

Apertura de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la sesión de mercado del martes 3 de marzo con notables caídas del 2,09%, hasta los 26.073,79 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas pasadas, el índice bursátil cambia el sentido del dato anterior, en el que se anotó una subida del 1,44%, sin lograr establecer una clara tendencia.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) acumula una bajada del 3,72%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 6,77% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos)

