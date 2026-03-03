Noticias

El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 3 de marzo

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el KOSPI, que empieza la sesión bursátil del martes 3 de marzo con bajadas del 1,35%, hasta los 6.159,81 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con jornadas pasadas, el indicador suma dos sesiones seguidas en dígitos negativos.

En la última semana, el KOSPI acumula un ascenso del 5,37%. El KOSPI se sitúa un 2,34% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 42,93% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

