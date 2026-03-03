Clima hoy en República Dominicana: temperaturas para San Francisco de Macoris este 3 de marzo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este martes 3 de marzo en San Francisco de Macoris.

La probabilidad de precipitaciones para este martes en San Francisco de Macoris es de 61% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 79% en el transcurso del día y del 47% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 28 grados y un mínimo de 18 grados en esta región. Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 7.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 37 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es un municipio de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en gran parte de la nación dominicana, el clima preponderante es tropical.

Lo meses más calurosos de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más helados van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en esta ciudad dominicana, siendo de mayo a octubre los meses con más precipitaciones en el año.

(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.