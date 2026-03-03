Noticias

Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 3 de marzo de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Canadá: cotización de cierre del
Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 3 de marzo de USD a CAD

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,06% si se compara con los 1,37 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 0,04%, de modo que en el último año mantiene aún un descenso del 1,92%.

Con respecto a días anteriores, con este dato interrumpió la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo que indica la tendencia general.

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Las producciones más populares de Disney+ en Estados Unidos para engancharse este día

Desde thrillers hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Las producciones más populares de

Euro: cotización de cierre hoy 3 de marzo en México

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 3 de marzo de EUR a CAD

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Canadá: cotización de cierre del

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 3 de marzo de EUR a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guatemala: cotización de cierre del

Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 3 de marzo de USD a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guatemala: cotización de cierre del