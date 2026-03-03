Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 3 de marzo de USD a CAD

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,06% si se compara con los 1,37 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 0,04%, de modo que en el último año mantiene aún un descenso del 1,92%.

Con respecto a días anteriores, con este dato interrumpió la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo que indica la tendencia general.