Acciones italianas tienen una bajada en inicio de la jornada de este 3 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el FTSE MIB IDX, que comienza la jornada del martes 3 de marzo con grandes bajadas del 2,16%, hasta los 45.279,25 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas pasadas, el selectivo suma tres sesiones sucesivas de números negativos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el FTSE MIB IDX anota una bajada 2,94%; pero en el último año todavía mantiene un incremento del 15,9%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 4,53% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos) y un 1,78% por encima de su valoración mínima del año en curso (44.488 puntos).