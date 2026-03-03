Noticias

Acciones italianas tienen una bajada en inicio de la jornada de este 3 de marzo

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el FTSE MIB IDX, que comienza la jornada del martes 3 de marzo con grandes bajadas del 2,16%, hasta los 45.279,25 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas pasadas, el selectivo suma tres sesiones sucesivas de números negativos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el FTSE MIB IDX anota una bajada 2,94%; pero en el último año todavía mantiene un incremento del 15,9%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 4,53% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos) y un 1,78% por encima de su valoración mínima del año en curso (44.488 puntos).

