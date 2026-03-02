Noticias

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 2 de marzo de USD a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 2 de marzo de USD a GTQ

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,05% frente a la cifra de la jornada anterior, que fue de 7,66 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula un ascenso 2,06%; sin embargo en el último año mantiene aún un descenso del 0,06%.

Respecto a días pasados, invirtió el dato de la jornada previa, cuando cerró con una subida del 2,16%, mostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. La cifra de la volatilidad presentó un balance inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo esperado en estos días.

