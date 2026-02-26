Dólar da golpe al peso chileno este jueves 26 de febrero de 2026: cotización de cierre del tipo de cambio USD/CLP

Conoce el valor de cierre del dólar en Chile este jueves 26 de febrero de 2026. (Reuters)

El dólar estadounidense cerró la jornada de este jueves 26 de febrero con una cotización promedio de 865,72 pesos chilenos, lo que representa un alza del 1% respecto a los 857,14 pesos de la sesión anterior, según cifras de Dow Jones.

Durante la última semana, la divisa estadounidense acumuló un incremento del 0,1% frente al peso chileno. Sin embargo, en el balance anual, el dólar aún mantiene una baja del 12,48%, consolidando una tendencia de depreciación sostenida frente a la moneda local.

El movimiento de hoy puso fin a dos jornadas consecutivas de estabilidad en el tipo de cambio. La volatilidad semanal se mantuvo por debajo del promedio anual, reflejando un entorno de menor alteración y mayor previsibilidad que lo habitual en el mercado cambiario chileno.

De acuerdo con el Grupo Financiero Monex, los mercados accionarios globales operaron con sesgo mixto, ya que el impulso reciente en Estados Unidos se diluyó ante la falta de reacción en el sector tecnológico tras los sólidos resultados de Nvidia.

Además, el resurgimiento de tensiones geopolíticas por el inicio de negociaciones nucleares entre Washington y Teherán añadió un factor de cautela para los inversionistas internacionales.

El panorama del dólar en Chile para 2026

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

La moneda chilena proyecta una apreciación moderada frente al dólar hacia 2026, con el tipo de cambio estimado en una banda de entre 820 y 880 pesos por dólar estadounidense, según proyecciones de consenso recabadas por Bloomberg y analistas internacionales. Dicha perspectiva se apoya en el giro político hacia la derecha, que impulsa la confianza empresarial y la inversión privada, dos factores clave para la estabilidad de la moneda local.

Sumado a ello, el valor internacional del cobre, principal exportación chilena, sigue teniendo un peso decisivo en la evolución del tipo de cambio. Bloomberg cita que “una recuperación sostenida de los precios del cobre podría acelerar la apreciación del peso chileno”, mientras que una caída abrupta en las cotizaciones internacionales representaría un riesgo al alza para el valor de la divisa norteamericana frente a la moneda local.

Partiendo del escenario base de 2025, analistas internacionales y bancos de inversión proyectan que el dólar podría cotizar cerca de los 840 pesos al cierre de 2026, siempre que se mantenga la estabilidad política y avance el programa de reformas. Si la entrada de capital extranjero supera las expectativas y el precio del cobre se mantiene alto, el tipo de cambio podría situarse entre 820 y 850 pesos por dólar.

En este contexto financiero, los analistas coinciden en que la volatilidad seguirá presente, aunque la trayectoria central apunta a una apreciación moderada del peso frente al dólar en comparación con los niveles observados en 2024 y 2025.

El recorrido del peso chileno

Conoce el tipo de cambio hoy en la nación chilena. (Reuters/Rodrigo Garrido)

El peso chileno es la moneda de curso legal de Chile desde 1975, retoma el uso del signo de peso ($) y se encuentra regulado por el Banco Central de Chile, que controla la cantidad de dinero creado.

La moneda chilena se estableció en 1817 tras las independencia del país, pero fue hasta 1851 que se instauró el sistema decimal en el peso chileno, que ahora está constituido en 100 centavos. Conforme ha pasado el tiempo, la moneda ha ido cambiando, pero actualmente se contabiliza en pesos enteros.

A la fecha se pueden encontrar monedas de 5, 10, 50, 100 y 500 pesos, ésta última fue la primera moneda bimetálica producida en el país. En 2009 se intentó hacer monedas de 20 y 200 pesos, pero el proyecto fue repudiado por el Congreso. En tanto, en 2017 se aprobó que se dejaran de emitir las monedas de 1 y 5 pesos.

Asimismo, en octubre de 2018 el Banco Central Chileno anunció que iniciaría el retiro de circulación de las monedas de 100 pesos creadas entre 1981 y el 2000, ello a fin de disminuir su convivencia con las monedas actuales, aunque aún son vigentes.