Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 26 de febrero en México

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Euro: cotización de apertura hoy
Euro: cotización de apertura hoy 26 de febrero en México

Tras la apertura de mercados el euro se paga en el comienzo del día de hoy a 20,29 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,31% frente a la cifra de la jornada anterior, cuando acabó con 20,23 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro acumula una bajada 0,1%, de manera que en términos interanuales aún acumula un descenso del 8,89%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas anteriores, cambia el sentido del resultado previo, en el que se saldó con una disminución del 0,6%, sin poder fijar una tendencia definida. La cifra de la volatilidad es inferior a los números conseguidos para el último año (9,03%), lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible ahora mismo.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Cuba: cotización de apertura del dólar hoy 26 de febrero de USD a CUP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Cuba: cotización de apertura del

Euro: cotización de apertura hoy 26 de febrero en Panamá

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Euro: cotización de apertura hoy 26 de febrero en Cuba

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

Perú: cotización de apertura del euro hoy 26 de febrero de EUR a PEN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Perú: cotización de apertura del

Dólar: cotización de apertura hoy 26 de febrero en Panamá

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy