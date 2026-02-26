Euro: cotización de apertura hoy 26 de febrero en México

Tras la apertura de mercados el euro se paga en el comienzo del día de hoy a 20,29 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,31% frente a la cifra de la jornada anterior, cuando acabó con 20,23 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro acumula una bajada 0,1%, de manera que en términos interanuales aún acumula un descenso del 8,89%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas anteriores, cambia el sentido del resultado previo, en el que se saldó con una disminución del 0,6%, sin poder fijar una tendencia definida. La cifra de la volatilidad es inferior a los números conseguidos para el último año (9,03%), lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible ahora mismo.