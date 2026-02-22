Glosario de tecnología: qué significa Circuito eléctrico

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología evoluciona a pasos agigantados, transformando cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde cómo nos comunicamos hasta la manera en que trabajamos y nos entretenemos. Con la aparición constante de nuevos términos, conceptos y dispositivos, mantenerse actualizado se ha vuelto una tarea imprescindible para personas en todos los ámbitos, ya sean profesionales, estudiantes o simplemente entusiastas del tema.

Este glosario de tecnología brinda información de MuyTecnológicos para que cualquier persona pueda tener una comprensión clara de los términos más relevantes en este campo que está en constante evolución. A través de definiciones, ejemplos y explicaciones es posible ampliar el conocimiento. Desde conceptos fundamentales hasta las últimas innovaciones, este glosario está destinado a ser una referencia indispensable para navegar con confianza en el inmenso mundo de la tecnología.

Qué significa Circuito eléctrico

Un circuito eléctrico es una ruta cerrada por la que circula la corriente eléctrica. Está formado por una o más fuentes de alimentación, como baterías o generadores y por componentes electrónicos, como resistencias y capacitores. La corriente eléctrica fluye a través del circuito en un sentido determinado y produce un efecto útil, como iluminar una lámpara o mover un motor.

Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el que circula la corriente. Se pueden encontrar en todas partes, desde los aparatos electrónicos que utilizamos en nuestro día a día hasta los grandes sistemas de energía que alimentan a nuestras ciudades. En esta web, vamos a ver qué es un circuito eléctrico y cómo funciona. También veremos algunos de los principios básicos de la electricidad y aprenderemos a construir nuestros propios circuitos.

¿Cómo funciona un circuito eléctrico?

Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el que circula la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo constante de electrones a través de un conductor, como un alambre. Para que este flujo se mantenga, debe haber una diferencia de potencial entre los extremos del conductor, lo que se conoce como una fuente de voltaje. En la mayoría de los circuitos, la fuente de voltaje es una batería o pila.

Los electrones se mueven a través del conductor en respuesta al campo eléctrico creado por la diferencia de potencial. Si no hay ningún objeto conectado al conductor, los electrones siguen circulando indefinidamente sin ninguna consecuencia aparente. Sin embargo, si conectamos un dispositivo que haga uso del flujo de electrones, podemos hacer que sucedan cosas útiles. Por ejemplo, si conectamos un foco a nuestro circuito, podremos iluminar nuestra habitación.

Para completar el circuito y permitir que la corriente fluya, debemos conectar nuestro dispositivo a tierra o a otro punto de potencial igual al voltaje inicialmente establecido por la batería o pila. Establecer este contacto cerrando el circuito es lo que se denomina comúnmente «completar» o «cerrar» el circuito. Un interruptor es lo que nos permite abrir y cerrar el circuito.

Tipos de circuito eléctrico

Los circuitos eléctricos son una parte importante de nuestra vida diaria. Están presentes en todos lados, desde los aparatos electrodomésticos que utilizamos en nuestras casas hasta los grandes sistemas de energía que impulsan la economía de un país. Aunque a veces damos por sentado su presencia, es importante tener un buen entendimiento de cómo funcionan para poder aprovecharlos al máximo y evitar problemas.

Hay dos tipos principales de circuito eléctrico: serie y paralelo. Cada uno tiene sus propias características y ventajas y se utilizan en diferentes situaciones. A continuación, analizaremos cada tipo por separado para ayudarle a comprender mejor cómo funcionan.

Un circuito serie está formado por componentes conectados entre sí de manera tal que la corriente eléctrica tiene que pasar a través de todos ellos antes de regresar al generador de energía. Debido a esta característica, si un componente del circuito serie falla, se interrumpe el flujo de corriente y todo el circuito se apaga.

Circuito Paralelo

En contraste con los circuitos serie, los circuitos paralelos están formados por componentes conectados entre sí de tal manera que la corriente no tiene que pasar necesariamente por todos ellos para regresar al generador. Es decir, hay más de un camino por donde circula la electricidad.

Partes de un circuito eléctrico

Un circuito eléctrico es una ruta predeterminada que el electrón (la partícula subatómica que se mueve libremente en un conductor) puede tomar para fluir. El conductor es el camino por donde fluye la corriente y pueden ser de varios materiales, como el cobre o el aluminio. La resistencia es la oposición al flujo de electrons que se produce en un material a medida que estos tratan de pasar a través del mismo. Los circuitos eléctricos están formados por tres partes principales: conductores, resistencias y fuentes de energía.

Los conductores son los elementos del circuito que permiten el paso de la corriente electrónica. Están formados por materiales como el cobre o el aluminio, que son capaces de conducir la electricidad con facilidad. La resistencia es la oposición al flujo de electrones que se produce en un material a medida que estos tratan de pasar a través del mismo. Esto significa que cuanto mayor sea la resistencia, menor será la cantidad de corriente que pueda fluir a través del conductor. Las fuentes de energía son los dispositivos que suministran energía al circuito para permitir que los electrones fluyan a través del mismo. Las pilas y las baterías son ejemplos comunes de fuentes de energía.

Los circuitos pueden ser tan sencillos como un cable conectado a una batería, o tan complejos como los utilizados en las computadoras modernas. En su forma más simple, un circuito consta de un conductor, une las dos extremidades del cual están conectadas a las terminales positiva y negativa (respectivamente) de una fuente de energía; este último componente permite suministrar electricidad al circuito para hacer funcionar sus componentes electrónicos internamente conectados. Algunas veces se agrega otro conductor llamado «devanado» externamente alrededor del primer hilo (denominado «núcleo»), lo cual reduce significativamente su inductancia.

