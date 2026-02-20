Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 20 de febrero en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy
Euro: cotización de apertura hoy 20 de febrero en Canadá

El euro se paga en el comienzo del día de hoy a 1,61 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,07% frente a los 1,61 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota una bajada 0,17% aunque, por el contrario, en el último año aún mantiene un ascenso del 3,02%.

Con respecto a días previos, corta con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. La volatilidad de esta semana presenta un rendimiento claramente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.

