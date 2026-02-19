Peso mexicano pierde fuerza: dólar abre con ligero avance este jueves 19 de febrero de 2026

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este jueves 19 de febrero del 2026. (Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro)

El dólar estadounidense abrió la jornada de este jueves 19 de febrero con una cotización promedio de 17,28 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,41% respecto a los 17,21 pesos de la sesión anterior, según datos de Dow Jones.

Durante los últimos siete días, el dólar acumuló una subida del 0,29% frente al peso mexicano. Sin embargo, en el balance anual, la divisa estadounidense todavía mantiene una baja del 13,96%, reflejando la apreciación sostenida del peso mexicano en los últimos doce meses.

El comportamiento reciente del mercado muestra dos sesiones consecutivas de avance para el dólar, en un contexto donde la volatilidad semanal se mantiene claramente por debajo de la media anual. Este entorno de menor fluctuación indica una etapa de mayor estabilidad para el tipo de cambio USD/MXN, en contraste con los movimientos habituales de periodos anteriores.

Según el análisis matutino del Grupo Financiero Monex, al inicio de la sesión americana el peso mexicano cedió terreno, ubicándose en el octavo lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar. El tipo de cambio opera con sesgo alcista, impulsado por el fortalecimiento global del billete americano.

Los operadores del mercado están a la espera de las minutas de la última reunión de política monetaria de Banxico, con el objetivo de obtener señales sobre el rumbo de la tasa de interés de referencia en México. Estas expectativas podrían influir en el comportamiento del tipo de cambio en las próximas jornadas.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.