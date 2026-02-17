Noticias

Valor de cierre del euro en Guatemala este 17 de febrero de EUR a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Guatemala este 17 de febrero de EUR a GTQ

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 9,09 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,2% si se compara con el valor de la sesión previa de 8,89 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula un ascenso 1,97% y en el último año aún acumula una subida del 7,81%.

Si confrontamos el dato con fechas anteriores, existen fluctuaciones notables en su cotización según los datos. En los pasados siete días la volatilidad presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo previsible ahora mismo.

