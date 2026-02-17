Valor de cierre del euro en Guatemala este 17 de febrero de EUR a GTQ

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 9,09 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,2% si se compara con el valor de la sesión previa de 8,89 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula un ascenso 1,97% y en el último año aún acumula una subida del 7,81%.

Si confrontamos el dato con fechas anteriores, existen fluctuaciones notables en su cotización según los datos. En los pasados siete días la volatilidad presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo previsible ahora mismo.