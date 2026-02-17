Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 17 de febrero en Canadá

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de apertura hoy 17 de febrero en Canadá

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al comienzo de sesión a 1,37 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,31% si se compara con el dato de la sesión previa, cuando se situó en 1,36 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,74%; por el contrario en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 1,1%.

Si confrontamos el valor con días previos, encadena dos jornadas seguidas de subida. La volatilidad de esta semana es de 2,31%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (5,08%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general en este momento.

