Canadá: cotización de apertura del euro hoy 17 de febrero de EUR a CAD

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

El euro se cotiza al arranque de sesiones a 1,62 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,06% frente a los 1,62 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro marca un ascenso 0,33%, de manera que en el último año aún conserva un ascenso del 2,37%.

Respecto de días pasados, suma dos jornadas sucesivas en cifras positivas. La cifra de la volatilidad es de 1,65%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (5,75%), mostrándose como un valor con menos cambios de lo previsible últimamente.

