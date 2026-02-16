Las películas más populares de Netflix Uruguay que no podrás dejar de ver

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el ranking de las películas más reproducidas en Netflix Uruguay. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde elegir.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más popular en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Ranking de las películas más populares de Netflix Uruguay

1. A Father's Miracle

2. Cradle 2 the Grave

3. Tornados (Twisters)

Kate Carter, una ex cazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante, es llamada por su amigo Javi de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con la encantadora e imprudente superestrella de las redes sociales Tyler Owens y su estridente equipo. A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatarán fenómenos aterradores nunca antes vistos y Kate, Tyler y sus equipos competidores se encuentran de lleno en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre el centro de Oklahoma en la lucha de sus vidas.

4. Hermandad: Estado de terror (Salve Geral: Irmandade)

En medio de una ola de violencia inédita que sacude São Paulo, una abogada ligada al mundo criminal debe pactar con la policía para salvar a su sobrina secuestrada.

5. El tour universitario con Joe (Joe's College Road Trip)

En esta alocada aventura, Joe, el hermano faltón de Madea, se lleva de viaje a su nieto, criado entre algodones, para que sepa cómo es la vida antes de ir a la universidad.

6. Un mar de enredos

Un mimado y rico dueño de un yate, cae por la borda y pierde la memoria, por lo que se convierte en el objetivo de la venganza de su empleada maltratada, una madre soltera. Remake de la comedia de 1987 del mismo nombre. (FILMAFFINITY)

7. En tierra de santos y pecadores (In the Land of Saints and Sinners)

En un remoto pueblo irlandés, Finbar (Liam Neeson), un asesino ya retirado que lucha por su redención, se ve envuelto en un peligroso juego con un trío de terroristas vengativos. En la tierra de santos y pecadores, hay pecados que no pueden ser enterrados.

8. Norbit

Norbit (Eddie Murphy) no ha tenido una vida fácil. De pequeño fue abandonado ante la puerta de un restaurante chino, que hacía las veces de orfanato, donde le crió el Sr. Wong (Eddie Murphy). Las cosas se ponen aún peor cuando se ve obligado a casarse con Rasputia (Eddie Murphy), la malvada y tragona reina de la comida basura. Cuando Norbit ya no puede más y está a punto de rendirse, reaparece Kate (Thandie Newton), su gran amor de infancia..

9. ¡Uf! ¿Solo amigos? (Yoh! Bestie)

Thando nunca ha tenido suerte en el amor.. Y ahora, su mejor amigo vuelve a casa con una prometida del brazo y se ve obligada a afrontar una nueva emoción: los celos.

10. El botín (The Rip)

El descubrimiento de varios millones de dólares en efectivo en un zulo abandonado de Miami quiebra la confianza de un grupo de policías. Ahora, todo y todos están bajo sospecha.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.