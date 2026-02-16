El principal indice de la Bolsa de Viena gana terreno durante la apertura de la jornada este 16 de febrero

Apertura de sesión en alza para el ATX, que comienza la sesión bursátil del lunes 16 de febrero con leves incrementos del 0,25%, hasta los 5.636,81 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de jornadas previas, el índice bursátil pone el fin a dos sesiones de racha plana.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el ATX acumula una disminución 2,03%; por el contrario desde hace un año aún acumula un ascenso del 37,23%. El ATX se sitúa un 2,94% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.807,55 puntos) y un 5,33% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.351,75 puntos).