Valor de apertura del dólar en Canadá este 12 de febrero de USD a CAD

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 1,36 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,05% comparado con la cifra de la jornada anterior de 1,36 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota una disminución 0,7%, de modo que desde hace un año aún mantiene una disminución del 1,69%.

Respecto a días anteriores, suma dos sesiones sucesivas en ascenso. La volatilidad referente a estos siete días es algo superior a la acumulada en el último año, de forma que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.