RTSI abre al alza este 11 de febrero

Buen inicio de sesión para el RTSI (Russia), que inaugura la jornada en los mercados del miércoles 11 de febrero con subidas del 1,15%, hasta los 1.121,69 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas anteriores, el selectivo encadena dos jornadas consecutivas en valores positivos.
Con respecto a la última semana, el RTSI (Russia) acumula un descenso 1,36%; aunque desde hace un año acumula aún un ascenso del 1,07%. El RTSI (Russia) se sitúa un 3,24% por debajo de su máximo del presente año (1.159,29 puntos) y un 4,11% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (1.077,44 puntos).