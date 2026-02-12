Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Chile este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público chileno.

Las canciones favoritas del momento

1. ALO (w SINAKA)

Katteyes

«ALO (w SINAKA)», interpretado por Katteyes, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 311.985 reproducciones.

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 249.790 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. DtMF

Bad Bunny

Tras acumular 215.355 reproducciones, «DtMF» de Bad Bunny se mantiene en tercer lugar.

4. EoO

Bad Bunny

Esta es la canción que se ubica en el cuarto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 215.108, lo que marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

5. SENDA BELLAKONA

SINAKA

La melodía de SINAKA va en descenso: ya llega a la quinta posición. Sus 213.107 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

6. NUEVAYoL

Bad Bunny

«NUEVAYoL» de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 199.728 reproducciones, motivo por el cual continúa en la sexta posición.

7. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

Tras acumular 198.789 reproducciones, el temazo de Bad Bunny se mantiene en séptimo lugar.

8. VeLDÁ (w Omar Courtz, Dei V)

Bad Bunny

«VeLDÁ (w Omar Courtz, Dei V)», interpretado por Bad Bunny, ocupa el octavo lugar de la lista, tras lograr 197.878 reproducciones.

9. Who

Jimin

«Who» de Jimin se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 187.909 reproducciones, motivo por el cual continúa en la novena posición.

10. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante» de El Bogueto es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 153.179 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

