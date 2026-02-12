Canadá: cotización de apertura del euro hoy 12 de febrero de EUR a CAD

Tras la apertura el euro se cotiza al inicio de operaciones a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,14% comparado con los 1,61 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula una bajada 0,15% aunque, por el contrario, en el último año todavía mantiene un incremento del 2,29%.

Respecto a días previos, frena con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo habitual recientemente.