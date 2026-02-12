Noticias

Canadá: cotización de apertura del euro hoy 12 de febrero de EUR a CAD

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Canadá: cotización de apertura del
Canadá: cotización de apertura del euro hoy 12 de febrero de EUR a CAD

Tras la apertura el euro se cotiza al inicio de operaciones a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,14% comparado con los 1,61 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula una bajada 0,15% aunque, por el contrario, en el último año todavía mantiene un incremento del 2,29%.

Respecto a días previos, frena con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo habitual recientemente.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Peso mexicano gana terreno: así cotiza el dólar en la apertura de este jueves 12 de febrero de 2026

Desde inicios de año, el activo estadounidense suma una depreciación del 15,12% frente a la moneda nacional

Peso mexicano gana terreno: así

Valor de apertura del dólar en Canadá este 12 de febrero de USD a CAD

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

El índice bursátil Russell 2000 abre jornada este 12 de febrero con ganancia de 0,77%

Inicio de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice bursátil Russell 2000

El principal indicador del mercado mexicano abre jornada este 11 de febrero con alza de 0,46%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador del mercado

Valor de apertura del dólar en Guatemala este 12 de febrero de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar