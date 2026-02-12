BIST 100 este 12 de febrero: gana terreno tras el cierre de operaciones

Positiva jornada para el BIST 100, que terminó la jornada financiera del jueves 12 de febrero con fuertes ascensos del 2,85%, hasta los 14.180,48 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 14.196,85 puntos y la cifra mínima de 13.784,80 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,9%.
En los últimos siete días, el BIST 100 anota una subida 4,35%, por lo que en el último año aún conserva un incremento del 43,03%.