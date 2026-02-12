Noticias

BIST 100 este 12 de febrero: gana terreno tras el cierre de operaciones

Cierre de operaciones BIST 100: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Positiva jornada para el BIST 100, que terminó la jornada financiera del jueves 12 de febrero con fuertes ascensos del 2,85%, hasta los 14.180,48 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 14.196,85 puntos y la cifra mínima de 13.784,80 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,9%.

En los últimos siete días, el BIST 100 anota una subida 4,35%, por lo que en el último año aún conserva un incremento del 43,03%.

