Noticias

Apertura del BIST 100 este 12 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de operaciones de leves movimientos para el BIST 100, que inaugura la jornada financiera del jueves 12 de febrero con una variación del 0,16%, hasta los 13.809,90 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, el índice bursátil con este valor frena la racha que llevaba en las dos jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 acumula un incremento 1,62%, por lo que desde hace un año todavía mantiene una subida del 39,29%. El BIST 100 se sitúa un 0,59% por debajo de su máximo del presente año (13.891,20 puntos) y un 22,63% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Turquía

Últimas Noticias

MOEX Russia Index este 11 de febrero: gana 1,48% durante su apertura

Apertura de sesión MOEX Russia Index: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

MOEX Russia Index este 11

RTSI abre al alza este 11 de febrero

Apertura de sesión RTSI (Russia): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

RTSI abre al alza este

El índice de Corea del Sur cerró operaciones al alza este 12 de febrero

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El índice de Corea del

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Córdoba este 12 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este

Clima en Rosario: el estado del tiempo para este 12 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Rosario: el estado