Apertura del BIST 100 este 12 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de operaciones de leves movimientos para el BIST 100, que inaugura la jornada financiera del jueves 12 de febrero con una variación del 0,16%, hasta los 13.809,90 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, el índice bursátil con este valor frena la racha que llevaba en las dos jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 acumula un incremento 1,62%, por lo que desde hace un año todavía mantiene una subida del 39,29%. El BIST 100 se sitúa un 0,59% por debajo de su máximo del presente año (13.891,20 puntos) y un 22,63% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).