Noticias

RTSI comienza la jornada a la baja este 9 de febrero

Inicio de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el RTSI (Russia), que inaugura la jornada financiera del lunes 9 de febrero con leves bajadas del 0,51%, hasta los 1.112,58 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a fechas previas, el índice bursátil encadena cuatro jornadas consecutivas en valores negativos.

En los últimos siete días, el RTSI (Russia) anota un descenso 1,75%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene un incremento del 12,11%. El RTSI (Russia) se sitúa un 4,03% por debajo de su máximo del presente año (1.159,29 puntos) y un 3,26% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (1.077,44 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Rusia

Últimas Noticias

Se registra temblor de magnitud 4.4 en la ciudad de Puerto Natales

A lo largo de su historia, Chile ha experimentado diversos temblores que han dejado muertos, heridos y daños materiales

Se registra temblor de magnitud

El principal indice de la Bolsa de Viena gana terreno al inicio de sesión este 11 de febrero

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El principal indice de la

AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 11 de febrero

Apertura de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

AEX se mueve en terreno

Apertura del OMX Stockholm 30 este 11 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del OMX Stockholm 30

Apertura del Euro Stoxx 50 este 11 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del Euro Stoxx 50