RTSI comienza la jornada a la baja este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el RTSI (Russia), que inaugura la jornada financiera del lunes 9 de febrero con leves bajadas del 0,51%, hasta los 1.112,58 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a fechas previas, el índice bursátil encadena cuatro jornadas consecutivas en valores negativos.

En los últimos siete días, el RTSI (Russia) anota un descenso 1,75%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene un incremento del 12,11%. El RTSI (Russia) se sitúa un 4,03% por debajo de su máximo del presente año (1.159,29 puntos) y un 3,26% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (1.077,44 puntos).