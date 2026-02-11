Noticias

Nikkei 225 cierra la jornada en terreno positivo este 10 de febrero

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de repunte para el Nikkei 225, que cerró rueda bursátil del martes 10 de febrero con notables subidas del 2,28%, hasta los 57.650,54 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 57.960,19 puntos y un mínimo de 56.812,01 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,98%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 anota un ascenso 5,35%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 46,27%.

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Japón

Últimas Noticias

Conoce el clima de este día en La Plata

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Mendoza este 11 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Las últimas previsiones para Rosario: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Rosario:

Córdoba: la predicción del tiempo para este 11 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Córdoba: la predicción del tiempo

Santoral del día: conoce los santos que se celebran hoy

La lista de los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del día: conoce los