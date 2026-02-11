Nikkei 225 cierra la jornada en terreno positivo este 10 de febrero

Día de repunte para el Nikkei 225, que cerró rueda bursátil del martes 10 de febrero con notables subidas del 2,28%, hasta los 57.650,54 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 57.960,19 puntos y un mínimo de 56.812,01 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,98%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 anota un ascenso 5,35%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 46,27%.