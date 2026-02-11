El índice de Corea del Sur terminó operaciones al alza este 11 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada positiva para el KOSPI, que acabó la sesión del miércoles 11 de febrero con subidas del 1%, hasta los 5.354,49 puntos. El indicador anotó la cifra máxima de 5.374,23 puntos y un volumen mínimo de 5.257,53 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,17%.

Si consideramos los datos de la última semana, el KOSPI registra un descenso 0,31%; por el contrario en el último año todavía mantiene una subida del 118,2%. El KOSPI se sitúa un 0,31% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.371,10 puntos) y un 24,24% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).