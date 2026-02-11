Noticias

Apertura del principal índice del mercado ruso este 6 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de sesión de leves movimientos para el MOEX Russia Index, que inaugura rueda bursátil del viernes 6 de febrero con una variación del 0,06%, hasta los 2.735,43 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con días previos, el selectivo suma tres sesiones consecutivas en caída.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el MOEX Russia Index registra una disminución 1,7%, de modo que desde hace un año aún conserva un descenso del 9,19%. El MOEX Russia Index se sitúa un 2,23% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.797,76 puntos) y un 1,43% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.696,92 puntos).

