Noticias

Apertura del índice BSE Sensex 30 este 11 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión bursátil sin cambios para el BSE Sensex 30, que inaugura la sesión del miércoles 11 de febrero con una variación del 0,11%, hasta los 84.363,93 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el selectivo encadena cuatro sesiones sucesivas de subida.

En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra una subida 0,65%, de manera que desde hace un año aún acumula un ascenso del 10,76%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 1,63% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 4,51% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de febrero en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Valencia este 11 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y

El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 11 de febrero

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de la India

Mega Millions: números ganadores del 10 de febrero de 2026

Esta lotería estadounidense hace dos sorteos a la semana, cada martes y viernes, en los que se tiene la posibilidad de obtener varios millones de dólares

Mega Millions: números ganadores del

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Sevilla

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce