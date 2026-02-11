Apertura del índice BSE Sensex 30 este 11 de febrero

Apertura de sesión bursátil sin cambios para el BSE Sensex 30, que inaugura la sesión del miércoles 11 de febrero con una variación del 0,11%, hasta los 84.363,93 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el selectivo encadena cuatro sesiones sucesivas de subida.
En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra una subida 0,65%, de manera que desde hace un año aún acumula un ascenso del 10,76%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 1,63% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 4,51% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).