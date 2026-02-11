Apertura del BIST 100 este 11 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión continuista para el BIST 100, que empieza la sesión de mercado del miércoles 11 de febrero con una variación del 0,19%, hasta los 13.771,31 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice suma dos jornadas consecutivas en dígitos negativos.

Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 anota una disminución 0,86% aunque, por el contrario, desde hace un año acumula aún un ascenso del 40,82%. El BIST 100 se sitúa un 0,86% por debajo de su máximo del presente año (13.891,20 puntos) y un 22,29% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).