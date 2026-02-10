Noticias

Taiwan Weighted cerró en terrenos positivos este 10 de febrero

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día optimista para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión bursátil del martes 10 de febrero con notables ascensos del 2,06%, hasta los 33.072,97 puntos. El indicador anotó un máximo de 33.072,97 puntos y la cifra mínima de 32.439,71 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,91%.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un ascenso 2,73%, de manera que en el último año acumula aún una subida del 41,84%.

