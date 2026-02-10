Noticias

Taiwan Weighted abrió la jornada al alza este 10 de febrero

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el Taiwan Weighted, que empieza rueda bursátil del martes 10 de febrero con incrementos del 1,21%, hasta los 32.795,62 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con fechas previas, el índice bursátil encadena dos sesiones seguidas en dígitos positivos.

Con respecto a los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula una subida 1,86%, de modo que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 40,65%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,02% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 11,74% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

Índices Financieros Globales
Bolsa de valores en Taiwán

