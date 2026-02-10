Noticias

Índice FTSE MIB IDX de Milán cae al comienzo de la sesión de este 10 de febrero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el FTSE MIB IDX, que comienza rueda bursátil del martes 10 de febrero con ligeras bajadas del 0,29%, hasta los 46.685,52 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con días previos, el selectivo pone punto final a dos sesiones de racha positiva.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el FTSE MIB IDX registra una subida 0,57%, por ello desde hace un año acumula aún un incremento del 25,36%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (46.823 puntos) y un 4,94% por encima de su valoración mínima del año en curso (44.488 puntos).

