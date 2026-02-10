Hang Seng cerró operaciones/la jornada al alza este 10 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada del martes 10 de febrero con leves incrementos del 0,58%, hasta los 27.183,15 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 27.397,65 puntos y un mínimo de 27.104,82 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,07%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) marca un incremento 1,3% y desde hace un año aún mantiene una subida del 31,98%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 2,81% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 3,95% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).