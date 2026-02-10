Noticias

Hang Seng cerró operaciones/la jornada al alza este 10 de febrero

Cierre de operaciones Hang Seng (Hong Kong): la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada del martes 10 de febrero con leves incrementos del 0,58%, hasta los 27.183,15 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 27.397,65 puntos y un mínimo de 27.104,82 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,07%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) marca un incremento 1,3% y desde hace un año aún mantiene una subida del 31,98%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 2,81% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 3,95% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Hong Kong

Últimas Noticias

Este es el valor de la criptomoneda bitcoin este 10 de febrero

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Este es el valor de

Clima en EEUU: temperatura y probabilidad de lluvia para Miami este 10 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en EEUU: temperatura y

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Washington D. C.

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

¿Cómo estará el clima en Cali?

El clima en Cali cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

¿Cómo estará el clima en

Conoce el clima de este día en Medellín

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Conoce el clima de este