Hang Seng cerró operaciones/la jornada al alza este 10 de febrero

Positiva jornada para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada del martes 10 de febrero con leves incrementos del 0,58%, hasta los 27.183,15 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 27.397,65 puntos y un mínimo de 27.104,82 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,07%.
Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) marca un incremento 1,3% y desde hace un año aún mantiene una subida del 31,98%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 2,81% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 3,95% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).