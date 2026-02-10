ATX abre operaciones a la baja este 10 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el ATX, que empieza la jornada del martes 10 de febrero con leves caídas del 0,22%, hasta los 5.741,13 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a fechas previas, el indicador pone fin a dos sesiones consecutivas con tendencia positiva.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el ATX marca una subida 0,14%, de manera que en términos interanuales aún acumula un incremento del 45,86%. El ATX se sitúa un 0,22% por debajo de su máximo del presente año (5.753,52 puntos) y un 7,28% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.351,75 puntos).