Noticias

ATX abre operaciones a la baja este 10 de febrero

Apertura de sesión ATX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el ATX, que empieza la jornada del martes 10 de febrero con leves caídas del 0,22%, hasta los 5.741,13 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a fechas previas, el indicador pone fin a dos sesiones consecutivas con tendencia positiva.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el ATX marca una subida 0,14%, de manera que en términos interanuales aún acumula un incremento del 45,86%. El ATX se sitúa un 0,22% por debajo de su máximo del presente año (5.753,52 puntos) y un 7,28% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.351,75 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Austria

Últimas Noticias

Hang Seng cerró operaciones/la jornada al alza este 10 de febrero

Cierre de operaciones Hang Seng (Hong Kong): la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng cerró operaciones/la jornada

Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 10 de febrero

Inicio de sesión Swiss Market: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones suizas se disparan al

Índice FTSE MIB IDX de Milán cae al comienzo de la sesión de este 10 de febrero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Índice FTSE MIB IDX de

Apertura del Euro Stoxx 50 este 10 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del Euro Stoxx 50

OMX Stockholm 30 inicia operaciones al alza este 10 de febrero

Inicio de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

OMX Stockholm 30 inicia operaciones