Apertura del Euro Stoxx 50 este 10 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de sesión bursátil sin cambios para el EuroStoxx 50, que comienza la sesión de mercado del martes 10 de febrero con una variación del 0,15%, hasta los 6.049,77 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con jornadas pasadas, el índice bursátil frena con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

En la última semana, el EuroStoxx 50 acumula una subida 0,91%, de manera que desde hace un año aún mantiene un incremento del 10,13%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,15% por debajo de su máximo del presente año (6.059,01 puntos) y un 3,41% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.850,38 puntos).