Taiwan Weighted cerró al alza este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión de mercado del lunes 9 de febrero con notables ascensos del 1,96%, hasta los 32.404,62 puntos. El indicador marcó un máximo de 32.666,05 puntos y un volumen mínimo de 31.956,21 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,17%.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un incremento 2,47%, de manera que desde hace un año aún conserva un ascenso del 39,91%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,22% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 10,41% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).