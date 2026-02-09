Noticias

Taiwan Weighted cerró al alza este 9 de febrero

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión de mercado del lunes 9 de febrero con notables ascensos del 1,96%, hasta los 32.404,62 puntos. El indicador marcó un máximo de 32.666,05 puntos y un volumen mínimo de 31.956,21 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,17%.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un incremento 2,47%, de manera que desde hace un año aún conserva un ascenso del 39,91%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,22% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 10,41% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

