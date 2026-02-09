Principal índice italiano registra ganancias de 1,16% al inicio de la sesión de este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el FTSE MIB IDX, que empieza la jornada del lunes 9 de febrero con incrementos del 1,16%, hasta los 46.408,88 puntos, tras la apertura. Con respecto a días previos, el índice encadena dos jornadas sucesivas de ganancias.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el FTSE MIB IDX acumula un incremento del 0,88%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,49% por debajo de su máximo del presente año (46.636 puntos) y un 4,32% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (44.488 puntos).