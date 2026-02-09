Noticias

Principal índice italiano registra ganancias de 1,16% al inicio de la sesión de este 9 de febrero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el FTSE MIB IDX, que empieza la jornada del lunes 9 de febrero con incrementos del 1,16%, hasta los 46.408,88 puntos, tras la apertura. Con respecto a días previos, el índice encadena dos jornadas sucesivas de ganancias.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el FTSE MIB IDX acumula un incremento del 0,88%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,49% por debajo de su máximo del presente año (46.636 puntos) y un 4,32% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (44.488 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Italia

Últimas Noticias

ATX inicia sesión en terreno positivo este 9 de febrero

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX inicia sesión en terreno

Hang Seng ganó terreno tras el cierre de la jornada este 9 de febrero

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng ganó terreno tras

BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 6 de febrero

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BEL-20-INDEX se mueve en terreno

Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 9 de febrero

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Euro Stoxx 50 va a

OMX Stockholm 30 inicia operaciones en terreno positivo este 9 de febrero

Apertura de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

OMX Stockholm 30 inicia operaciones