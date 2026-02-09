Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cuzco

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este 9 de febrero en Cuzco.

La probabilidad de lluvia para este lunes en Cuzco es de 69% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 93% en el transcurso del día y del 96% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 20 grados y un mínimo de 7 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera llegarán a un nivel de hasta 9.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se ubica la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante durante todo el año.

El clima particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en CuzcoClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Clima en Panamá: cuál será la temperatura máxima y mínima este 9 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Panamá: cuál será

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Houston para este 9 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica del estado del

Temperaturas en Dallas: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Dallas: prepárate antes

Principal índice de Lisboa reabre con tendencia alcista el 6 de febrero

Inicio de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Principal índice de Lisboa reabre

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda bitcoin este 9 de febrero

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Cuál es el valor en