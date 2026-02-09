Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el Nikkei 225, que cerró la sesión del lunes 9 de febrero con grandes incrementos del 4,45%, hasta los 56.670,47 puntos. El indicador llegó a un máximo de 57.337,07 puntos y un mínimo de 55.018,57 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 4,04%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula una subida 7,63%, por lo que en el último año aún mantiene un incremento del 45,25%.