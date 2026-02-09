Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada en los mercados del lunes 9 de febrero con ascensos del 0,57%, hasta los 6.032,79 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el índice acumula dos fechas sucesivas de números positivos.

En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota un ascenso 0,42%, de manera que desde hace un año aún mantiene un incremento del 9,68%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,14% por debajo de su máximo del presente año (6.041,14 puntos) y un 3,12% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.850,38 puntos).