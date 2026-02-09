Noticias

Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 9 de febrero

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada en los mercados del lunes 9 de febrero con ascensos del 0,57%, hasta los 6.032,79 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el índice acumula dos fechas sucesivas de números positivos.

En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota un ascenso 0,42%, de manera que desde hace un año aún mantiene un incremento del 9,68%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,14% por debajo de su máximo del presente año (6.041,14 puntos) y un 3,12% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.850,38 puntos).

