El índice surcoreano cerró operaciones al alza este 9 de febrero

Positiva jornada para el KOSPI, que acabó la jornada del lunes 9 de febrero con fuertes subidas del 4,1%, hasta los 5.298,04 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 5.322,35 puntos y un mínimo de 5.265,08 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,08%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI registra un ascenso 7,04%, de manera que en el último año aún mantiene un incremento del 108,85%. El KOSPI se sitúa un 1,36% por debajo de su máximo del presente año (5.371,10 puntos) y un 22,93% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).