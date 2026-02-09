Noticias

El índice surcoreano cerró operaciones al alza este 9 de febrero

Cierre de sesión KOSPI: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el KOSPI, que acabó la jornada del lunes 9 de febrero con fuertes subidas del 4,1%, hasta los 5.298,04 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 5.322,35 puntos y un mínimo de 5.265,08 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,08%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI registra un ascenso 7,04%, de manera que en el último año aún mantiene un incremento del 108,85%. El KOSPI se sitúa un 1,36% por debajo de su máximo del presente año (5.371,10 puntos) y un 22,93% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Corea

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 9 de febrero en La Plata

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Pronóstico del clima en Córdoba para antes de salir de casa este 9 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Córdoba

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Rosario

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Mendoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Mendoza: pronóstico de

Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 9 de febrero

Cierre de sesión Nikkei 225: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Nikkei 225 cierra operaciones en