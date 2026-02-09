Clima en Mendoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este lunes en Mendoza, Argentina.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 28 grados, la previsión de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 56%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 39 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura llegará a los 17 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 2%, con una nubosidad del 5%, mientras que las ráfagas de viento serán de 20 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Mendoza?

Ciudad de Mendoza se caracteriza por registrar veranos cálidos y mayormente despejados, mientras que los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Una de sus características es que todo el año está seco. La temperatura varía de 3 °C a 31 °C, aunque puede llegar hasta los 35 °C.

Las mejores épocas para ir a visitar Mendoza son otoño y primavera. Es decir, finales de marzo y finales de septiembre, ya que en verano el clima se vuelve muy caluroso.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.