Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró la jornada en terreno positivo este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el Nifty 50, que terminó la jornada en los mercados del lunes 9 de febrero con ascensos del 0,68%, hasta los 25.867,30 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 25.922,25 puntos y la cifra mínima de 25.780,90 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,55%.

En relación a los últimos siete días, el Nifty 50 anota un incremento 3,1%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 10,16%. El Nifty 50 se sitúa un 1,75% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 4,2% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).