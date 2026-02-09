Noticias

Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró la jornada en terreno positivo este 9 de febrero

Cierre de sesión Nifty 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día alcista para el Nifty 50, que terminó la jornada en los mercados del lunes 9 de febrero con ascensos del 0,68%, hasta los 25.867,30 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 25.922,25 puntos y la cifra mínima de 25.780,90 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,55%.

En relación a los últimos siete días, el Nifty 50 anota un incremento 3,1%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 10,16%. El Nifty 50 se sitúa un 1,75% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 4,2% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).

