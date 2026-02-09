Noticias

BSE Sensex 30 ganó un 0,58% tras el cierre de operaciones

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de repunte para el BSE Sensex 30, que terminó la sesión de mercado del lunes 9 de febrero con ascensos del 0,58%, hasta los 84.065,75 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 84.314,68 puntos y un mínimo de 83.860,42 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,54%.

En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra una subida 2,94% y en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 8,74%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 1,98% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 4,14% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).

