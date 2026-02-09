BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el BSE Sensex 30, que inaugura la jornada del lunes 9 de febrero con subidas del 0,51%, hasta los 84.003,65 puntos, tras la apertura. Respecto a días previos, el selectivo encadena dos jornadas sucesivas de números positivos.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 marca un ascenso 2,86%, por lo que desde hace un año mantiene aún una subida del 8,66%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,05% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 4,06% por encima de su valoración mínima del año en curso (80.722,94 puntos).