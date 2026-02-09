Noticias

BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 9 de febrero

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el BSE Sensex 30, que inaugura la jornada del lunes 9 de febrero con subidas del 0,51%, hasta los 84.003,65 puntos, tras la apertura. Respecto a días previos, el selectivo encadena dos jornadas sucesivas de números positivos.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 marca un ascenso 2,86%, por lo que desde hace un año mantiene aún una subida del 8,66%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,05% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 4,06% por encima de su valoración mínima del año en curso (80.722,94 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

España: el pronóstico del tiempo en Valencia este 9 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: el pronóstico del tiempo

Apertura Nifty 50: mercado de la India arranca al alza este 9 de febrero

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura Nifty 50: mercado de

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 7 de febrero del 2026

Como cada sábado, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores del su más reciente sorteo millonario

Resultados de Powerball: todos los

Clima en España: la previsión meteorológica para Sevilla este 9 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: la previsión

Pronóstico del clima en Málaga este lunes 9 de febrero: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Málaga